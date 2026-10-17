Strasbourg / PSG – Annoncez votre pronostic

Ce samedi après-midi (17h15, Ligue 1 +), le PSG affronte Strasbourg lors de la septième journée de Ligue 1. Les Parisiens voudront s’offrir une quatrième victoire de suite en championnat.

Trois jours avant de défier le FC Barcelone dans le cadre de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions, le PSG se déplace ce samedi après-midi à Strasbourg pour le compte de la septième journée de Ligue 1. Après un début de saison difficile en championnat (deux nuls, une défaite), le club de la capitale reste sur trois victoires. Sur la pelouse de la Meinau, les Parisiens voudront s’offrir un quatrième succès de suite et se rapprocher de la tête de la Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique devrait aligner une équipe mixte.

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À un peu plus de deux heures du coup d’envoi, comment sentez-vous cette rencontre entre Strasbourg et le PSG ? Partagez votre pronostic dans les commentaires. Mercredi soir, le PSG s’est imposé sur la pelouse de l’Etihad Stadium contre Manchester City lors de la deuxième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions (2-4). Un score annoncé ici par fran. Bravo à lui.