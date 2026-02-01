Strasbourg / PSG – Le groupe parisien avec Dro Fernandez
Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg avec pour ambition de reprendre son fauteuil de leader. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.
En conclusion de la 20e journée de Ligue 1, le PSG affronte le RC Strasbourg ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+) au Stade de la Meinau. En cas de succès en Alsace, les Rouge & Bleu reprendront, seuls, leur place de leader, occupée depuis vendredi soir par le RC Lens, victorieux du Havre (1-0).
Lee Kang-In de retour
Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Quentin Ndjantou. Et pour ce déplacement, le technicien espagnol a décidé de convoquer un groupe de 21 joueurs, avec la grande première de Dro Fernandez. À noter également le retour de Lee Kang-In, absent depuis sa blessure à la Coupe intercontinentale le 17 décembre dernier.
Le groupe du PSG
- Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
- Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
- Milieux : Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves
- Attaquants : G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye