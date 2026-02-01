Dro Fernandez
Image : psg.fr

Strasbourg / PSG – Le groupe parisien avec Dro Fernandez

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum1 février 2026

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg avec pour ambition de reprendre son fauteuil de leader. Et Luis Enrique a dévoilé son groupe pour cette rencontre.

En conclusion de la 20e journée de Ligue 1, le PSG affronte le RC Strasbourg ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+) au Stade de la Meinau. En cas de succès en Alsace, les Rouge & Bleu reprendront, seuls, leur place de leader, occupée depuis vendredi soir par le RC Lens, victorieux du Havre (1-0).

Strasbourg / PSG – Les compositions probables selon la presse

Lee Kang-In de retour

Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia et Quentin Ndjantou. Et pour ce déplacement, le technicien espagnol a décidé de convoquer un groupe de 21 joueurs, avec la grande première de Dro Fernandez. À noter également le retour de Lee Kang-In, absent depuis sa blessure à la Coupe intercontinentale le 17 décembre dernier.

Le groupe du PSG

  • Gardiens : Chevalier, Safonov, Marin
  • Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Marquinhos, Zabarnyi, L.Hernandez, Nuno Mendes, Pacho
  • Milieux : Vitinha, Lee, Mayulu, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J.Neves
  • Attaquants : G.Ramos, Dembélé, Doué, Barcola, Mbaye
Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum1 février 2026

Articles similaires

Zabarnyi

L’adaptation difficile d’Illia Zabarnyi au PSG

1 février 2026
Strasbourg PSG

Strasbourg / PSG – Les compositions probables selon la presse

1 février 2026
Yoram Zague

Officiel – Yoram Zague prêté au KAS Eupen

1 février 2026
PSG Joie

Info à la Une – Retrouver son fauteuil de leader face au RC Strasbourg

1 février 2026
Bouton retour en haut de la page