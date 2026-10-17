Strasbourg / PSG – Le groupe parisien sans Marquinhos

Ce samedi après-midi (17h15 sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique peut compter sur un groupe quasi au complet.

Trois jours après sa belle victoire sur la pelouse de Manchester City (4-2) en Ligue des champions, le PSG enchaîne avec un nouveau déplacement ce samedi après-midi. Pour le compte de la 7e journée de Ligue 1, le club parisien se rend en Alsace pour y défier le RC Strasbourg (17h15 sur Ligue 1+). À trois jours d’affronter le FC Barcelone dans un nouveau choc européen, Luis Enrique devrait une nouvelle fois gérer le temps de jeu de ses joueurs.

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Marquinhos absent

Pour cette rencontre face au RCSA, le coach parisien pourra s’appuyer sur un groupe quasi au complet. En effet, Alessandro Longoni et Senny Mayulu manquent encore à l’appel. De son côté, Marquinhos ne figure pas dans le groupe pour ce déplacement, tout comme Quentin Ndjantou. Le jeune gardien Adam Mouak est une nouvelle fois convoqué. Pour le reste, pas de surprise avec la présence de joueurs cadres comme Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Willian Pacho, João Neves, Vitinha, Warren Zaïre-Emery, Ousmane Dembélé, Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia.

Le groupe du PSG

Gardiens : Chevalier, Safonov, Mouak

: Chevalier, Safonov, Mouak Défenseurs : Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho

: Hakimi, Beraldo, Zabarnyi, Digne, L. Hernandez, Nuno Mendes, Pacho Milieux : F. Ruiz, Vitinha, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves

: F. Ruiz, Vitinha, Dro Fernandez, Zaïre-Emery, J. Neves Attaquants : Kvaratskhelia, F. Torres, Dembélé, Akliouche, Doué, Godts

Le groupe convoqué par Luis Enrique ! 📋🔴🔵 https://t.co/PH3RUonpmK — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 17, 2026