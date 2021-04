Strasbourg / PSG : les compositions officielles

Trois jours avant la réception du Bayern, le PSG se déplace sur la pelouse de Strasbourg dans le cadre de la 32e journée de Ligue 1. Un match capital dans la course au titre pour les Rouge & Bleu en grenat. Pour cette rencontre, Mauricio Pochettino est privé de huit éléments importants : Marquinhos (adducteurs), Abdou Diallo (malade), Mauro Icardi (cuisse), Layvin Kurzawa (mollets), Marco Verratti, Alessandro Florenzi (Covid), Juan Bernat (reprise) et Neymar (suspendu). Ce qui réduit fortement les alternatives. Le Racing Strasbourg est privé de son meilleur buteur (12 buts) en la personne de Ludovic Ajorque. Thierry Laurey doit également se passer de Mohamed Simakan, Alexander Djiku, Majeed Waris – tous blessés – et de Lebo Mothiba, en reprise.

Feuille de match du Racing Strasbourg / PSG

32e journée de Ligue 1 Uber Eats | Samedi 10 avril 2021 à 17 heures au stade de la Meinau (huis clos) | Diffuseur : Canal Plus | Arbitre : Pignard | VAR : Dechepy et Mugnier