Strasbourg / PSG : les compositions officielles

Ce vendredi soir (21h sur Prime Video), le PSG et le RC Strasbourg s’affrontent en ouverture de la 20e journée de Ligue 1. Voici les compositions des deux équipes.

Le PSG va débuter un marathon de matches en ce mois de février. Et cela débute dès ce vendredi au Stade de la Meinau face au RC Strasbourg. Pour cette rencontre, Luis Enrique sera privé de quelques joueurs (Presnel Kimpembe, Milan Skriniar, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, Lee Kang-In, Bradley Barcola et Ousmane Dembélé). Et le technicien espagnol a dévoilé son onze de départ.

Un trio offensif Kolo Muani-Mbappé-Asensio

Sans surprise, Gianluigi Donnarumma débute dans les cages. Lucas Hernandez retrouve son poste de latéral gauche, laissant l’axe au duo Marquinhos et Lucas Beraldo. À droite, Carlos Soler sera aligné, ce qui laisse l’occasion à Warren Zaïre-Emery de retrouver son poste au milieu de terrain. Le Titi sera accompagné par Manuel Ugarte et Fabian Ruiz dans l’entrejeu. Pour l’attaque, Marco Asensio et Randal Kolo Muani sont alignés aux côtés de Kylian Mbappé.

Feuille de match Strasbourg / PSG

20e journée de Ligue 1 – Stade : La Meinau – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Prime Video – Arbitre principal : Ruddy Buquet – Arbitres assistants : Julien Pacelli et Steven Torregrossa – Quatrième arbitre : Gaël Angoula – VAR : Jérémie Pignard et Mehdi Mokhtari