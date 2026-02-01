Luis Enrique
Strasbourg / PSG – Les compositions officielles

1 février 2026

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG affronte le RC Strasbourg avec pour ambition de reprendre les commandes du championnat. Et Luis Enrique a dévoilé son onze de départ.

En déplacement en Alsace ce dimanche soir, le PSG est sous pression. Après la victoire du RC Lens vendredi, le club de la capitale n’aura pas le droit à l’erreur sur la pelouse du RC Strasbourg, en conclusion de la 20e journée de Ligue 1. Pour ce match, Luis Enrique sera privé de Fabian Ruiz et Khvicha Kvaratskhelia. Mais le coach parisien a aligné une équipe compétitive.

Un maillot d’échauffement exclusif avant Strasbourg / PSG

Safonov une nouvelle fois titulaire

Dans les buts, Matvey Safonov enchaîne une deuxième titularisation de suite. En défense, Achraf Hakimi et Nuno Mendes sont titulaires tandis que Marquinhos et Willian Pacho sont associés en charnière centrale. Dans l’entrejeu, le trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et João Neves est aligné. Enfin, l’attaque est composée de Senny Mayulu, Ibrahim Mbaye et Bradley Barcola. La nouvelle recrue Dro Fernandez débute sur le banc.

Feuille de match RC Strasbourg / Paris Saint-Germain

20e journée de Ligue 1 – Stade : La Meinau – Horaire : 20h45 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Eric Wattellier – Arbitres assistants : Huseyin Ocak et Nicolas Durand – Quatrième arbitre : Pierre Gaillouste  – VAR : Marc Bollengier et Hakim Ben El Hadj.

  • Le XI de Strasbourg : Penders – G.Doué, Doukouré M.Sarr (c) – Moreira, Ouattara, El Mourabet, Chilwell – Godo, Panichelli, Enciso
    • Remplaçants : Johnsson, Omobamidele, Nanasi, Amougou, Högsberg, Amo-Ameyaw, Noubissie, Yassine, Luis
  • Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (c), Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, J.Neves – Mbaye, Mayulu, Barcola
    • Remplaçants : Chevalier, Beraldo, Zabarnyi, G.Ramos, Dembélé, Doué, Lee, L.Hernandez, Dro Fernandez
