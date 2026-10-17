Strasbourg / PSG – Les compositions officielles

Ce samedi, le PSG affronte Strasbourg lors de la septième journée de Ligue 1. Moins d’une heure avant le coup d’envoi, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs équipes de départ.

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi après-midi avec le déplacement à Strasbourg dans le cadre de la septième journée. Pour cette rencontre, qui se joue trois jours avant le choc de la troisième journée de la phase de ligue de la Ligue des champions contre le FC Barcelone, Luis Enrique doit faire sans trois joueurs. Senny Mayulu et Alessandro Longoni, en phase de reprise après leurs blessures contractées lors de la trêve internationale, et Marquinhos, laissé au repos. Trois jours après sa victoire contre Manchester City et donc trois jours avant la réception du Barça, Luis Enrique a décidé d’aligner une équipe mixte contre les Strasbourgeois.

Khvicha Kvaratskhelia de retour dans le onze

Dans les buts, pas de surprise avec la titularisation de Matvey Safonov. Le numéro 39 du PSG est défendu par un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery dans le couloir droit, d’une charnière centrale Illia Zabarnyi-Lucas Hernandez, et de Lucas Digne dans le couloir gauche. Au milieu, João Neves accompagne Lucas Beraldo et Dro Fernandez. Pour l’attaque, le coach du PSG a décidé d’aligner Maghnes Akliouche, très intéressant lors de ces deux dernières rencontres, dans le couloir droit, Ferran Torres en pointe, et Khvicha Kvaratskhelia, remplaçant contre Manchester City, dans le couloir gauche.

Feuille de match Strasbourg / Paris Saint-Germain

Septième journée de Ligue 1 – Stade : La Meinau – Horaire : 17h15 – Diffuseur : Ligue 1+ – Arbitre principal : Willy Delajod – Arbitres assistants : Erwan Finjean et Valentin Evrard – Quatrième arbitre : Guillaume Paradis – VAR : Mathieu Vernice et Hamid Guenaoui