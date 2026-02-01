Strasbourg / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce dimanche soir (20h45 sur Ligue 1+), le PSG tentera de récupérer son fauteuil de leader sur la pelouse du RC Strasbourg. Et Luis Enrique devra faire quelques choix.

Mis sous pression par le RC Lens, victorieux du Havre (1-0), le PSG n’aura pas le droit à l’erreur s’il veut récupérer son fauteuil de leader à l’issue de cette 20e journée de Ligue 1. Une victoire permettrait aux Rouge & Bleu de reprendre leur trône avec deux points d’avance sur les Sang & Or. Et pour cette rencontre face au RC Strasbourg ce dimanche soir, Luis Enrique devra composer sans Fabian Ruiz, Quentin Ndjantou et Khvicha Kvaratskhelia.

Safonov préféré à Chevalier, une attaque 100% française

Mis sur le banc face à Newcastle, Lucas Chevalier pourrait une nouvelle fois voir Matvey Safonov lui être préféré, selon L’Equipe. En défense, Achraf Hakimi pourrait enchaîner une deuxième titularisation de suite, tout comme Nuno Mendes. En défense centrale, Illia Zabarnyi est pressenti pour former la charnière aux côtés de Willian Pacho. Dans l’entrejeu, le quotidien sportif opte pour un trio Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Senny Mayulu. Pour l’attaque, un trident 100% français pourrait être aligné avec Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. De son côté, le quotidien Le Parisien voit un onze de départ identique, à une exception près : la titularisation de João Neves dans l’entrejeu, en lieu et place de Senny Mayulu.

Le XI probable du PSG (L’Equipe) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – D.Doué, Dembélé, Barcola

(L'Equipe) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – Zaïre-Emery, Vitinha, Mayulu – D.Doué, Dembélé, Barcola Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Hakimi (c), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes – J.Neves, Vitinha, Zaïre-Emery – D.Doué, Dembélé, Barcola

Le XI probable de Strasbourg (L'Equipe) : Penders – G.Doué, M.Sarr (c), Omobamidele, Chilwell – El-Mourabet, Doukouré – Moreira, Enciso, Godo – Panichelli

Le XI probable de Strasbourg (Le Parisien) : Penders – G.Doué, M.Sarr (c), Doukouré, Chilwell – El Mourabet, Ouattara – Moreira, Enciso, Godo – Panichelli

