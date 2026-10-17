Strasbourg / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce samedi après-midi (17h15 sur Ligue 1+), le PSG se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg avec pour ambition de prolonger sa dynamique positive. Mais avant d’affronter le FC Barcelone en Ligue des champions, Luis Enrique pourrait procéder à une rotation d’effectif.

Trois jours après sa brillante victoire contre Manchester City (4-2) en Ligue des champions, le PSG enchaîne avec un nouveau déplacement. À l’occasion de la 7e journée de Ligue 1, le club de la capitale se déplace sur la pelouse du RC Strasbourg (17h15 sur Ligue 1+) avec pour ambition de monter sur le podium pour la première fois de la saison. Les Rouge & Bleu voudront surfer sur leur bonne dynamique de cinq victoires consécutives toutes compétitions confondues et ainsi revenir d’Alsace avec les trois points.

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João Neves et Kvaratskhelia de retour comme titulaires ?

Mais, à trois jours d’un nouveau choc européen, face au FC Barcelone, programmé mardi prochain, Luis Enrique pourrait procéder à une revue d’effectif afin de gérer le temps de jeu de ses joueurs cadres. Dans les buts, Matvey Safonov devrait conserver sa place de titulaire. En défense, L’Équipe opte pour un quatuor composé de Warren Zaïre-Emery, Illia Zabarnyi, Lucas Hernandez et Lucas Digne. Dans l’entrejeu, João Neves pourrait retrouver une place de titulaire pour accompagner Lucas Beraldo et Dro Fernandez. Enfin, pour le quotidien sportif, le trio offensif devrait être formé de Mika Godts, Ferran Torres et Khvicha Kvaratskhelia.

De son côté, Le Parisien envisage un onze de départ différent pour ce déplacement en Alsace. En défense centrale, Willian Pacho devrait accompagner Illia Zabarnyi. Dans l’entrejeu, Fabian Ruiz pourrait également enchaîner avec une nouvelle titularisation. Enfin, Maghnes Akliouche devrait occuper l’aile droite, en lieu et place de Mika Godts.

Le XI probable du PSG (L’Équipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, L. Hernandez (c), Digne – J. Neves, Beraldo, Dro Fernandez – Godts, F. Torres, Kvaratskhelia

(L’Équipe) : Safonov – Zaïre-Emery, Zabarnyi, L. Hernandez (c), Digne – J. Neves, Beraldo, Dro Fernandez – Godts, F. Torres, Kvaratskhelia Le XI probable du PSG (Le Parisien) : Safonov – Zaïre-Emery (c), Zabarnyi, Pacho, Digne – J. Neves, Beraldo, F. Ruiz – Akliouche, F. Torres, Kvaratskhelia

(Le Parisien) : Safonov – Zaïre-Emery (c), Zabarnyi, Pacho, Digne – J. Neves, Beraldo, F. Ruiz – Akliouche, F. Torres, Kvaratskhelia Le XI probable de Strasbourg : Jörgensen (c) – Antwi, Mitchell, K. Coulibaly, Oso – Sousa, Essugo – Yassine, Reyna, Baldé – Ortega

Les compositions probables de Strasbourg / PSG (L’Équipe)

Les compositions probables de Strasbourg / PSG (Le Parisien)