Strasbourg / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Ce dimanche soir, le PSG a arraché une victoire importante dans la course au titre sur la pelouse de Strasbourg lors de la vingtième journée de Ligue 1 (1-2).

En clôture de la vingtième journée de Ligue 1, le PSG se déplaçait sur la pelouse de Strasbourg. Avec la victoire de Lens vendredi soir contre Le Havre (1-0), le club de la capitale se devait de l’emporter en Alsace afin de retrouver son fauteuil de leader. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé d’encore faire confiance à Matvey Safonov dans les buts. Et le gardien russe lui a rendu cette confiance en réalisant une grande performance, avec un penalty arrêté juste avant l’ouverture du score des Parisiens par l’intermédiaire de Senny Mayulu. Le numéro 39 du PSG a répondu présent quand il a dû intervenir et semble avoir pris une petite longueur d’avance sur Lucas Chevalier dans l’esprit du coach du PSG. Nuno Mendes, qui a donné la victoire au PSG ce dimanche soir, a été le meilleur joueur de champ des Rouge & Bleu. Comme à son habitude, il s’est beaucoup projeté, a réussi plusieurs percées dont il a le secret et a aussi été performant défensivement.

Warren Zaïre-Emery toujours en forme

Replacé au milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery a encore une fois été très performant contre Strasbourg. Le titi du PSG a été omniprésent sur le terrain, n’a pas hésité à se projeter et a réussi à faire des retours défensifs impressionnants. Il a également adressé un très bon centre sur le but de Nuno Mendes. Encore du très bon Warren Zaïre-Emery qui est bien revenu à son meilleur niveau comme il le démontre depuis plusieurs semaines. Premier buteur du match, Senny Mayulu, placé en faux numéro 9, a tenté de mettre en difficulté la défense strasbourgeoise, en se déplaçant régulièrement. Placé sur le côté gauche de l’attaque, Bradley Barcola a, comme à son habitude, tenté de prendre à défaut son adversaire direct avec sa vitesse et ses dribbles. Il est impliqué sur le premier but du PSG avec un bon pressing après la perte du ballon. Il semble retrouver ses sensations. Il ne manque plus que la finition pour qu’il pèse encore plus sur les matches. De retour de la CAN, Achraf Hakimi doit encore se remettre de sa blessure à la cheville. Il n’a pas eu son rendement habituel ce soir. Marquinhos a aussi été en difficulté. Le capitaine du PSG a concédé un penalty et a été en difficulté face à Panichelli. Il a souvent perdu ses duels contre l’attaquant argentin.