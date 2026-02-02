Strasbourg / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Ce dimanche soir, le PSG s’est imposé au mental sur la pelouse du RC Strasbourg (1-2) malgré une infériorité numérique en fin de rencontre.

Le PSG ne compte pas lâcher son fauteuil de leader. Opposé au RC Strasbourg ce dimanche soir, en conclusion de la 20e journée de Ligue 1, le club de la capitale a souffert mais s’est imposé dans les dernières minutes (1-2) malgré une infériorité numérique. Un succès ô combien important avant le Classique face à l’OM dimanche prochain. Et en Alsace, les joueurs de Luis Enrique n’ont pas affiché un visage séduisant mais ont su se montrer clinique sur leurs rares situations de but.

À lire aussi : Strasbourg / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Safonov et Zaïre-Emery au top, la défense en difficulté

Une nouvelle fois titulaire, Matvey Safonov s’est montré déterminant dans cette rencontre en repoussant un penalty de Joaquin Panichelli (20e), quelques minutes avant l’ouverture du score de Senny Mayulu. Le portier russe reçoit la meilleure note du match 7/10 dans L’Equipe et Le Parisien. « Un début de match marqué par un bon jeu au pied et un nouveau penalty arrêté, cette fois face à Panichelli (20e), qui confirme son ascendant sur les tireurs dans cet exercice. Un arrêt net devant Moreira (14e), un ballon repoussé un peu moins nettement sur un centre fort d’Enciso (41e), et pratiquement rien à faire de difficile en seconde période », analyse L’E. Autre belle performance, celle de Warren Zaïre-Emery, passeur décisif sur le but victorieux de Nuno Mendes. Le Titi confirme semaine après semaine son retour au top niveau. « De retour à son poste de prédilection depuis deux matches, il a su élever le curseur après un premier acte où il a manqué d’impact. Il s’est remis à gagner des duels avant de rebasculer arrière droit après l’expulsion de Hakimi (75e). C’est lui qui délivre le centre gagnant pour Mendes (81e) », salue le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 6/10.

Auteur du but de la victoire, Nuno Mendes récolte la note de 6.5/10 dans le quotidien Le Parisien : « Le Portugais n’avait pas ses jambes habituelles. Sur un rythme plutôt trop tranquille, il a souffert face à la vivacité de Moreira et de Guela Doué. Mais quelques éclairs tranchants puisqu’il lance Barcola sur l’ouverture du score et offre la victoire à Paris de la tête (81e). » En revanche, la défenseur parisienne a souffert, à l’image d’un Achraf Hakimi en manque de repères et expulsé. « Aligné pour la deuxième fois depuis son retour de la CAN, le Marocain n’a toujours pas retrouvé ses marques. Offensivement, il a essayé de proposer, placé une reprise de volée du droit (43e) et une frappe au-dessus (57e) sans toutefois faire trembler la défense adverse. Défensivement, cela a été plus compliqué, à l’image de la façon dont il se fait déposer par Chilwell sur l’égalisation alsacienne et se fait expulser pour une semelle sur Panicelli (75e) », constate LP, qui lui octroie la note de 3.5/10.

Les notes du PSG (L’Equipe) : Safonov 7 – Hakimi 4, Marquinhos 4, Pacho 4, Nuno Mendes 6 – Zaïre-Emery 6, Vitinha 4, J.Neves 4 – Mbaye 4 (Doué 5), Mayulu 5, Barcola 5 / Luis Enrique 6

(L’Equipe) : Safonov 7 – Hakimi 4, Marquinhos 4, Pacho 4, Nuno Mendes 6 – Zaïre-Emery 6, Vitinha 4, J.Neves 4 – Mbaye 4 (Doué 5), Mayulu 5, Barcola 5 / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 7 – Hakimi 3.5, Marquinhos 4.5, Pacho 5, Nuno Mendes 6.5 – Zaïre-Emery 6.5, Vitinha 5, J.Neves 5 – Mbaye 4 (Doué 5.5), Mayulu 5, Barcola 5