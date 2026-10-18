Strasbourg / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

Avant l’entrée fracassante d’Ousmane Dembélé, qui a contribué à la victoire du PSG face au RC Strasbourg (3-1), le club parisien avait affiché un visage inquiétant avec une équipe remaniée.

Le PSG est revenu de son déplacement en Alsace avec les trois points. Grâce à l’entrée décisive d’Ousmane Dembélé, les Rouge & Bleu ont renversé le RC Strasbourg (3-1) et occupent provisoirement la tête du championnat. Pour cette rencontre intercalée entre deux affiches de Ligue des champions, Luis Enrique avait décidé d’aligner une équipe remaniée au coup d’envoi. Cela s’est ressenti sur le terrain.

Safonov a laissé le PSG en vie, Zabarnyi buteur, Kvaratskhelia en méforme

Pendant longtemps, les Parisiens ont pu remercier Matvey Safonov, décisif dans ses buts. Le portier russe obtient la note de 7/10 dans L’Équipe : « Battu sur la frappe de Reyna alors qu’il était dessus (17e), le Russe a ensuite laissé son équipe dans le match grâce à une flopée d’arrêts, notamment trois devant Oso (24e) et Harder sur une tête bien placée (50e) et une frappe en force (67e). Son dégagement est à l’origine du 3e but (90e +3). » Pendant longtemps, l’international russe a maintenu son équipe dans la rencontre et ne pouvait pas compter sur le soutien de ses défenseurs et de son milieu de terrain, comme l’illustre la prestation très compliquée de Lucas Beraldo au poste de sentinelle : « Des difficultés à s’organiser sous pression, des ballons perdus comme des munitions pour l’adversaire comme sur cette touche de la 7e. Un déficit de puissance et de vitesse qui n’aide pas, trop peu de créativité », souligne le quotidien sportif, qui lui attribue la note de 3/10.

En revanche, Illia Zabarnyi a joué un rôle important dans cette rencontre en égalisant sur un service d’Ousmane Dembélé. « Ce n’est pas forcément dans ce registre qu’on l’attend, mais son but, le deuxième sous le maillot du PSG, est tombé à pic et a relancé à son équipe. Esseulé dans la surface, il profite d’un bon centre de Dembélé pour marquer. Défensivement, il n’a pas toujours étalé une grande assurance mais il a tenu le coup », salue Le Parisien, qui lui octroie la note de 6/10. En revanche, la grande déception de ce match est Khvicha Kvaratskhelia. En grande difficulté en ce début de saison, le Géorgien a confirmé sa mauvaise passe et récolte la note de 3/10 dans les deux quotidiens : « Après avoir été placé sur le banc contre City, le Géorgien était forcément attendu mais il semblerait qu’il n’avait pas une envie folle de jouer. Au-delà de sa perte de balle qui amène le premier but strasbourgeois, le numéro 7 a paru vraiment emprunté. L’ailier a touché déjà beaucoup de ballons, mais il a rarement été en capacité de prendre le dessus et de créer de véritables différences », détaille le quotidien francilien.

Les notes du PSG (L’Équipe) : Safonov 7 – Zaïre-Emery 5, Zabarnyi 6, L. Hernandez 4, Digne 4 – J. Neves 4, Beraldo 3, Dro Fernandez 4 – Akliouche 6, F. Torres 4, Kvaratskhelia 3 / Luis Enrique 6

(L’Équipe) : Safonov 7 – Zaïre-Emery 5, Zabarnyi 6, L. Hernandez 4, Digne 4 – J. Neves 4, Beraldo 3, Dro Fernandez 4 – Akliouche 6, F. Torres 4, Kvaratskhelia 3 / Luis Enrique 6 Les notes du PSG (Le Parisien) : Safonov 6.5 – Zaïre-Emery 5, Zabarnyi 6, L. Hernandez 4, Digne 3.5 – J. Neves 4.5, Beraldo 3.5, Dro Fernandez 5 – Akliouche 5, F. Torres 4, Kvaratskhelia 3

🔥 DEMBELE QUI SE RATTRAPE SUR CETTE GALETTE ! Centre parfait pour Zabarnyi qui jaillit au second poteau ! 💥 #RCSAPSG https://t.co/lSfI1sB2LZ — L1+ (@ligue1plus) October 17, 2026