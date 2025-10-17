Strasbourg, Zaïre-Emery, Doué… La conférence de presse de Luis Enrique

En ouverture de la huitième journée de Ligue 1, le PSG a concédé un match nul spectaculaire sur la pelouse du Parc des Princes contre Strasbourg (3-3).

Ce vendredi soir, le PSG recevait – au Parc des Princes – Strasbourg dans le cadre de la huitième journée de Ligue 1. Dans un match complètement fou, le PSG a concédé le nul (3-3) après avoir ouvert le score, vu Strasbourg prendre deux buts d’avance, avant que Senny Mayulu n’égalise dans le dernier quart d’heure. Présent en conférence de presse, dans des propos relayés par Le Parisien, le coach du PSG est revenu sur ce match nul, a salué son adversaire du soir, loué la bonne rencontre de Warren Zaïre-Emery...

Strasbourg, l’équipe qui a posé le plus de problèmes au PSG ?

« Je pense que oui. J’aime la manière de jouer de Liam (Rosenior). C’est l’une des meilleures équipes de Ligue 1, sans aucun doute. Nous avons priorisé la rotation avant et après la trêve internationale. Il faut savoir gérer, c’était notre objectif avant la rencontre. »

Les trois buts encaissés

« La qualité adverse. En première période, on a réalisé un bon début de match, avec et sans ballon. On a souffert en fin de première période. L’intensité a été meilleure en deuxième période. La fin a été bonne. On a surmonté les difficultés et nos supporters ont été incroyables. Ils méritaient plus. »

J’ai pris du plaisir en tant qu’entraîneur ?

« Aucun entraîneur ne prend du plaisir quand il encaisse trois buts. C’est impossible d’être content. Je veux m’améliorer et cela dépend des positions sur la pelouse, des informations que j’obtiens. »

Zaïre-Emery retrouve son niveau, je suis heureux ?

« Je pense qu’il a fait un très bon match. On a beaucoup de confiance en lui. Nous connaissons ses capacités et nous sommes contents de le voir à ce niveau. »

Je m’attend avec une plus grosse adversité en Ligue 1 cette saison ?

« On va voir à l’avenir. C’est un moment spécial, on a des circonstances comme toutes les équipes. Nous voulons être compétitifs dans toutes les compétitions. Je sais quand la saison bascule. Nous cherchons à tout gagner. Ce sera très difficile et il faut surmonter toutes les circonstances dans une saison. »

Le match de Désiré Doué

« Je dois revoir le match. Je suis content car il est de retour. C’est une très bonne nouvelle. Il reste encore quatre joueurs importants en dehors de l’équipe. En tant qu’équipe, on fait un bon match. »

Le bilan de ce match

« On a eu des moments en fin de match où l’on était supérieur et on aurait pu gagner le match. Strasbourg aussi. J’aimerais jouer contre Strasbourg avec toute mon équipe. Félicitations à Liam et à Strasbourg, une jeune équipe. »

















































