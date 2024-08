Le PSG s’apprête à retrouver le chemin de la pelouse afin de disputer son premier match amical (18h30 sur BeIN Sports) de l’été. Pour l’occasion, Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs pour faire le voyage en Autriche.

Le PSG a programmé deux rencontres amicales afin de préparer sa saison 2024/2025. La première se joue aujourd’hui au Wörthersee Stadion de Klagenfurt face aux Autrichiens de Sturm Graz. Pour l’occasion, Luis Enrique a du composer sans quelques uns de ses internationaux : Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Manuel Ugarte ou encore Marquinhos. Les quatre joueurs n’ont pas été convoqués par le technicien espagnol et laisse donc place à la jeunesse, et aux recrues. En effet, pour ce premier match de la saison, les trois nouveaux joueurs que sont Matvey Safonov, Gabriel Moscardo et Joao Neves sont dans le groupe. Le gardien de but russe est même titulaire, en l’absence de Gianluigi Donnarumma. Le portier remplaçant n’est autre que le titi parisien Lucas Lavallée. Les deux autres recrues démarreront sur le banc face à Sturm Graz. A noter la titularisation en attaque d’Ibrahim Mbaye, qui n’a cessé de faire parler de lui en 2023/2024 avec les U19 de Zoumana Camara.

A lire aussi – PSG : Les grandes premières en amical face à Sturm Graz

Les compositions de départ

Le XI de Sturm Graz : Khudyakov – Stankovic, Wüthrich, Kiteishvili, Boving – Biereth, Horvat, Gazibegovic – Lavalée, Camara, Aiw

Le XI du PSG : Safonov – Zague, Skriniar, Beraldo, El Hannach – Lee, Soler, Asensio – Kolo Muani, Ramos, Mbaye.