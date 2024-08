Le PSG est de retour sur les pelouse de son centre d’entraînement depuis le lundi 15 juillet dernier. Après trois semaines de séances, tests physiques et médicaux, les joueurs de Luis Enrique s’apprêtent à disputer leur premier match amical de l’été face à Sturm Graz. Les chiffres clés avant le coup d’envoi (18h30 sur BeIN Sports).

Avec une tournée estivale en Chine annulée et un Trophée des Champions reporté, l’été du PSG a quelque peu été chamboulé. Ainsi, le club de la capitale s’est rapidement retourné afin de s’organiser deux rencontres amicales face à Sturm Graz et le RB Leipzig. Le premier se joue aujourd’hui (18h30 sur BeIN Sports) au Wörthersee Stadion de Klagenfurt, en Autriche. Si le passif entre les deux clubs est mince, il existe tout de même quelques faits et chiffres à retenir avant le coup d’envoi. Dans l’histoire, ce mercredi 7 août se jouera seulement le deuxième match entre le Paris Saint-Germain et Sturm Graz. La première rencontre remontant au 9 juillet 2013, pour la première de Laurent Blanc sur le banc du club de la capitale, et s’était soldée par une défaite des Parisiens (3-1). Dans l’antre qu’est le Wörthersee Stadion de Klagenfurt, le PSG jouera pour la troisième fois de son histoire. La première étant le Trophée des Champions 2016 (victoire 3-1 face à l’OL), puis le second une défaite en amicale en 2018 (3-1) face au Bayern Munich lors de l’International Champions Cup. Pour son premier match de la saison, le Paris Saint-Germain n’a pas connu la défaite depuis la saison 2013/2014 face à … Sturm Graz. Une série de 10 matchs sans s’incliner (9 victoires et 1 nul) qui pourrait donc se poursuivre pour la onzième année consécutive.

Le Trophée des Champions 2016 au Wörthersee Stadion de Klagenfurt face à l’OL (victoire 3-1) en 2016

Dans l’histoire qui lie le PSG à l’Autriche, seul un joueur a porté les couleurs Rouge & Bleu : l’attaquant Richard Niederbacher, lors de la saison 1984/1985. Concernant le lien entre le Paris Saint-Germain et Sturm Graz, les deux clubs compte deux joueurs en commun, ayant porté les deux maillots : Richard Niederbacher et Marco Pantelic.

