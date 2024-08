Ce mercredi (18h30 sur beIN SPORTS et PSG TV Premium), le PSG dispute son premier match amical face à Sturm Graz. Et Luis Enrique a convoqué un groupe de 19 joueurs pour cette rencontre.

Le PSG fait son retour sur les terrains de football. Après plusieurs semaines d’entraînement, le club de la capitale va disputer son premier match amical ce mercredi en Autriche. À cette occasion, les Rouge & Bleu affrontent Sturm Graz à Klagenfurt. Pour cette rencontre de préparation, Luis Enrique a décidé de convoquer un groupe de 19 joueurs.

À lire aussi : Un groupe presque au complet pour Luis Enrique le PSG

Première convocation pour Safonov, Moscardo et Neves

Sans surprise, plusieurs internationaux ne seront pas de la partie comme Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Nuno Mendes, Danilo Pereira, Vitinha et Ousmane Dembélé. Mais pour compléter le groupe, le technicien espagnol a tout de même fait appel à quelques joueurs qui ont effectué leur retour récemment à l’entraînement : Lucas Beraldo, Warren Zaïre-Emery, Gonçalo Ramos, Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Les nouvelles recrues du PSG, Matvey Safonov, Gabriel Moscardo et João Neves seront de la partie. D’autres joueurs expérimentés comme Milan Skriniar, Lee Kang-In, Carlos Soler et Marco Asensio devront montrer la voie dans ce match amical. Enfin, les jeunes, Yoram Zague, Joane Gadou, Naoufel El Hannach, Ayman Kari et Ibrahim Mbaye auront une chance de briller.

Pour rappel, Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele sont préservés après avoir manqué les dernières séances d’entraînement. De son côté, Lucas Hernandez se remet de sa blessure au genou. Enfin, Arnau Tenas, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz, Senny Mayulu et Manuel Ugarte ne sont pas encore de retour à l’entraînement.

Le groupe du PSG

Gardiens : Safonov, Lavallée

: Safonov, Lavallée Défenseurs : Beraldo, Skriniar, Zague, Gadou, El Hannach

: Beraldo, Skriniar, Zague, Gadou, El Hannach Milieux : Lee, Moscardo, Ndour, Soler, Zaïre-Emery, Kari, Neves

: Lee, Moscardo, Ndour, Soler, Zaïre-Emery, Kari, Neves Attaquants : Ramos, Asensio, Kolo Muani, Barcola, Mbaye