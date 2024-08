Sturm Graz / PSG – Pas de grande inquiétude pour Lucas Beraldo

Touché à la cheville gauche face à Sturm Graz (2-2), Lucas Beraldo devrait être préservé face au RB Leipzig. Son cas ne suscite pas une grande inquiétude.

Pour son premier match de préparation, le PSG a concédé le match nul face à Sturm Graz (2-2). Face au récent champion d’Autriche, Luis Enrique a pu apercevoir à l’oeuvre plusieurs jeunes de l’effectif et redonner du rythme à certains internationaux. En revanche, le technicien espagnol a vu son défenseur Lucas Beraldo sortir sur blessure après une demi-heure de jeu. Touché à la cheville gauche, l’international brésilien a dû céder sa place à Joane Gadou.

Lucas Beraldo préservé face au RB Leipzig ?

Après la rencontre, le joueur de 20 ans est reparti en béquilles du stade, avec un léger strap au niveau de la cheville gauche, comme le rapporte Le Parisien. Mais son cas ne suscitait pas de grandes inquiétudes au sein du staff des Rouge & Bleu. « Il pourrait tout de même être préservé en vue de la rencontre amicale de samedi face à Leipzig. Il devrait se tester dès jeudi afin de poser un diagnostique plus précis sur cette blessure », précise le quotidien francilien. En plus du Brésilien, Luis Enrique devrait également se passer de Presnel Kimpembe et Nordi Mukiele face au club allemand ce week-end. Depuis quelques jours, les deux Français sont absents des derniers entraînements collectifs en raison de pépins physiques. De quoi lancer rapidement le future recrue Willian Pacho, dont le transfert pourrait être officialisé prochainement.