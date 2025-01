Stuttgart / PSG – Inquiétude autour de Zaïre-Emery, touché à la cheville

Si la belle soirée du PSG à Stuttgart (1-4) a permis une qualification pour les play-off de Ligue des champions, celle-ci a été ternie par la blessure de Warren Zaïre-Emery.

Le PSG était en démonstration ce mercredi soir sur la pelouse du Stuttgart (1-4). Porté par un grand Ousmane Dembélé, auteur d’un triplé, le club de la capitale a validé son ticket pour les barrages de la Ligue des champions. Les Rouge & Bleu affronteront l’AS Monaco ou le Stade Brestois pour la suite de la compétition. Et hasard du calendrier, ces deux adversaires seront les prochaines rencontres du PSG en Ligue 1. Reste à savoir si Warren Zaïre-Emery sera de la partie.

Des examens complémentaires ce jeudi

Dans les dernières secondes du match face à Stuttgart, le Titi a été victime d’une blessure après un contact avec Ermedin Demirovic. L’international français souffre de la cheville gauche. Les images ont pu faire craindre le pire, notamment pour son genou, mais le milieu de 18 ans a finalement quitté la pelouse avec l’aide du staff médical. Il a quitté le stade en boitant mais sans béquilles. Si Luis Enrique ne s’était pas montré rassurant en conférence de presse d’après-match, (« Nous allons faire des tests médicaux demain (jeudi). Ça ne sent pas très bon »), la blessure pourrait être moins grave que prévue pour ‘WZE’. En effet, selon les informations du Parisien. « Les premières constatations seraient rassurantes et seule la cheville serait potentiellement touchée. » Le numéro 33 des Rouge & Bleu va passer des examens complémentaires ce jeudi. De son côté, RMC Sport se montre moins rassurant et rapporte qu’un « pessimisme régnait dans le staff parisien, qui craint de mauvais résultats à ces examens. » Une mauvaise nouvelle dans ce calendrier chargé qui attend le PSG en ce mois de février.