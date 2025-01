Stuttgart / PSG – Les compositions probables selon la presse

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus Foot), le PSG se déplace à Stuttgart pour valider sa qualification aux barrages de la Ligue des champions. Pour ce match, Luis Enrique devrait aligner une équipe quasiment type.

Relancé après sa victoire contre Manchester City sur la pelouse du Parc des Princes la semaine dernière, le PSG se déplace ce mercredi soir à Stuttgart pour le compte de la huitième et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des champions. Les Parisiens voudront s’imposer en Allemagne afin d’assurer leur qualification et de se classer à une meilleure position. Pour cette rencontre, Luis Enrique est privé de Nuno Mendes, suspendu. Pour le remplacer, le coach espagnol devrait faire confiance à Lucas Hernandez selon Le Parisien et L’Equipe.

Ousmane Dembélé en faux numéro 9

L’international français accompagnerait Achraf Hakimi, Marquinhos et Willian Pacho en défense. Un quatuor qui défendrait Gianluigi Donnarumma. Au milieu de terrain, les deux quotidiens s’accordent sur les trois joueurs qui devraient être alignés, Warren Zaïre-Emery, Vitinha et Joao Neves même si Le Parisien et L’Equipe indiquent que Fabian Ruiz pourrait débuter à la place du titi parisien. Enfin, en attaque, les deux sont d’accord. La ligne devrait être composée de Désiré Doué, Ousmane Dembélé et Bradley Barcola. L’Equipe indique tout de même que Désiré Doué est en balance avec Lee Kang-in et Gonçalo Ramos.