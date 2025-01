Stuttgart / PSG : les notes des Parisiens dans la presse

Ce mercredi soir, le PSG a livré une véritable démonstration sur la pelouse du VfB Stuttgart pour s’assurer une place en barrages de Ligue des champions. Et Ousmane Dembélé incarne ce nouveau visage parisien.

Le PSG a réussi sa mission. En position favorable après sa victoire éclatante face à Manchester City (4-2) une semaine plus tôt, le club parisien a confirmé sa forme du moment en livrant un récital sur la pelouse de Stuttgart (1-4). Un succès qui permet aux Rouge & Bleu de valider leur ticket pour les play-off de la compétition où ils affronteront l’AS Monaco ou le Stade Brestois. Et un homme a marqué cette rencontre de son empreinte à la Mercedes Benz Arena.

À lire aussi : VfB Stuttgart / PSG – Les notes des joueurs parisiens

Dembélé homme du match, Donnarumma décisif

Auteur du premier triplé de sa carrière en Ligue des champions, Ousmane Dembélé marche sur l’eau en cette année 2025 et est logiquement élu homme du match dans L’Equipe et Le Parisien avec la note de 9/10 : « Paris a trouvé son serial buteur et il se nomme ‘Dembouz’. D’abord à la passe sur le corner prolongé au premier poteau (0-1, 6e), l’ancien Barcelonais a été immense. Il pousse le ballon dans le but vide (0-2, 17e) avant de trouver la mire d’une frappe sèche qui a éteint tout le stade (0-3, 35e). Le clou du spectacle est signé d’un enroulé du droit dans la lucarne opposée (0-4, 54e). Auteur d’un triplé, il était au-dessus du lot ! », s’enthousiasme LP. Autre performance à souligner, celle de Gianluigi Donnarumma. Sa parade d’exception juste avant le deuxième but parisien a eu son importance dans cette soirée européenne. Le portier italien obtient la note de 7/10 dans le quotidien francilien. « En bonne forme en ce moment, l’Italien a répondu présent en se montrant autoritaire dans sa surface. Il stoppe un premier tir de Führich (12e) qu’il écœure sur un nouvel arrêt au départ du deuxième but parisien (21e). Sérieux dans ses sorties (50e, 56e), il a rempli sa part du contrat et ne peut pas grand-chose sur le but contre son camp de Pacho (1-4e, 78e). »

Autre joueur offensif en forme, Bradley Barcola. Déjà buteur face à Manchester City, le numéro 29 parisien a surfé sur sa bonne forme actuelle et obtient la note de 8/10 dans L’Equipe : « Il poursuit sa belle série avec ce but d’une tête rageuse (6e) et cette passe décisive pour Dembélé (17e). Il en aurait mérité une autre avec son caviar pour Doué (31e). Ses accélérations ont fait des ravages, pas toujours bien finis, sans négliger son pressing. Remplacé par Gonçalo Ramos (71e). » De son coté, Vitinha a affiché une activité constante dans l’entrejeu, note le quotidien sportif (7/10) : « Aligné en pointe basse, il a eu une activité constante par ses courses, ses démarquages, sa protection de balle pour aspirer les Allemands. Son application à jouer vite et juste dans les transitions a fait peser un danger permanent (avant-dernier passeur sur le 3e but). Parfois un peu trop facile (16e). »