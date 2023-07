Succès pour la première édition de la We run Paris

Ce dimanche, le PSG organisait sa première course à pied de 10 kilomètres avec comme point central le Parc des Princes. Et cela a été un succès.

Les joueurs du PSG doivent reprendre le chemin de l’entraînement pour préparer la saison 2023-2024 le 10 juillet. Les dirigeants parisiens travaillent sur le renouvellement de l’effectif et plusieurs recrues pourraient être officialisées dans les prochains jours. Mais le club de la capitale organise aussi des évènements en dehors du football. Ce dimanche avait lieu la première édition de la We run Paris. Une course à pied de 10 kilomètres avec comme épicentre le Parc des Princes. Ce nouveau concept a été un franc succès. Comme le rapporte Le Parisien, pas moins de 12 000 personnes ont participé à cette course.

Certains abordaient le nouveau maillot extérieur

« Pour son parcours, le PSG a joué sur ses symboles. 10 kilomètres qui démarraient au Parc des Princes, sur le célèbre « Who Said I Would » de Phil Collins, longeaient les quais de Seine en direction de la Tour Eiffel avec, tout le long, bannières aux couleurs du PSG, fanfares, animations et écrans géants sur lesquels les joueurs et joueuses Rouge & Bleu encourageaient les plus vaillants. Une fois le monument atteint, demi-tour direction de la Porte d’Auteuil et une arrivée au bord de la pelouse« , détaille le quotidien francilien. Outre des supporters, il y avait plusieurs légendes du PSG qui ont participé à cette course comme Marcos Ceará, Valdo, Clément Chantôme, Laurent Fournier ou bien encore Amara Simba. Ces derniers portaient le maillot extérieur 2023-2024, officialisé plus tôt dans la journée.