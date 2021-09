Suivez l’entraînement du PSG en Live à partir de 11h00

Ce mardi à 21 heures (Canal Plus), le PSG reçoit – au Parc des Princes – Manchester City à l’occasion de la 2e journée de Ligue des Champions. Auteur d’un match nul face à Bruges (1-1), le club de la capitale doit absolument faire un résultat devant son public. Et à la veille de ce match, Mauricio Pochettino et Ander Herrera se présenteront devant la presse aux alentours de 15h15.

Avant cela, les Rouge & Bleu s’entraîneront au Camp des Loges. Les quinze premières minutes seront à suivre ici en live dès 11 heures.