Supercoupe, Angleterre… Les chiffres clés avant PSG / Tottenham

Ce mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham en Supercoupe d’Europe. Quelques heures avant cette rencontre, petit tour en chiffres autour de cette affiche.

Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG va jouer son premier match de la saison 2025-2026 contre Tottenham, vainqueur de la Ligue Europa, dans le cadre de la Supercoupe d’Europe. Cette rencontre sera la première officielle entre les deux clubs, qui ne se sont affrontés qu’une seule fois. C’était lors de l’International Champions Cup, tournoi amical d’avant-saison, le 22 juillet 2017 (victoire de Tottenham 4-2). Les Parisiens participeront pour la deuxième fois de leur histoire à la Supercoupe d’Europe, après l’édition 1997 contre la Juventus Turin (1-6, 1-3). Comme le rapporte Michel Kollar, historien du PSG, sur le site des Rouge & Bleu, les Spurs vont devenir le sixième adversaire anglais du champion d’Europe en 2025 après Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal et Chelsea.

Recordman des matches joués en Coupe d’Europe pour un club français

Tottenham va également devenir le huitième adversaire anglais du PSG en Coupe d’Europe, soit le deuxième pays à avoir le plus affronté le club de la capitale derrière l’Espagne (10 clubs affrontés). Ce sera le 39e match du PSG contre un club anglais en match officiel avec un bilan de 13 victoires, 9 nuls et 16 défaites. Les Spurs vont devenir le 227e adversaire de l’histoire des Rouge & Bleu. En jouant cette Supercoupe d’Europe, le PSG va disputer son 293e match européen (172 en UEFA Champions League, 38 en Coupe d’Europe des vainqueurs de Coupe, 72 en UEFA Europa League, 2 en Supercoupe de l’UEFA, 8 en Coupe Intertoto). Il va devenir le recordman des rencontres européennes pour un club français, dépassant Lyon (292 matches avec 148 en UEFA Champions League, 22 en Coupe d’Europe des vainqueurs de coupe, 114 en Ligue Europa, 8 en Coupe Intertoto). Annoncé titulaire ce soir, Lucas Chevalier devrait devenir le 516e joueur à porter le PSG en match officiel.