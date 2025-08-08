Supercoupe – Tottenham s’incline lourdement avant le PSG

Mercredi soir (21 heures, Canal Plus), le PSG affronte Tottenham lors de la Supercoupe d’Europe. Les Spurs ont lourdement chuté lors de leur dernier match de préparation.

Si le PSG a repris l’entraînement il y a deux jours afin de préparer la saison 2025-2026, Tottenham, son premier adversaire de la saison lors de la Supercoupe d’Europe, est au travail depuis le début du mois de juillet. Le club anglais a participé à six matches amicaux (deux victoires, trois nuls et une défaite). Le dernier en date, hier contre le Bayern Munich sur la pelouse de l’Allianz Arena. Et lors de cette dernière rencontre de préparation avant d’affronter le PSG, les Spurs se sont fait largement dominer par le club allemand (4-0).

Tottenham totalement dominé par le Bayern

Dans une première mi-temps totalement dominée par le Bayern Munich, Tottenham voit Harry Kane, un ancien de la maison, ouvrir le score après une merveille de passe en profondeur de Michael Olise (1-0, 12e). Seulement deux minutes plus tard, le club allemand va obtenir un penalty. L’international anglais s’est présenté face au gardien anglais, mais a propulsé sa tentative largement au-dessus du but. En seconde période, le Bayern Munich va continuer sa domination et la concrétiser grâce à des buts de Kingsley Coman (2-0, 61e) Lennart Karl (3-0, 74e) et Jonah Kusi-Asare (4-0, 80e). Tottenham termine donc sa pré-saison sur une lourde défaite et ne se présente pas dans les meilleures conditions pour défier le PSG. À noter la première titularisation de Joao Palhinha, nouvelle recrue des Spurs arrivé sous la forme d’un prêt avec option d’achat en provenance du… Bayern Munich. James Maddison, sorti sur blessure contre Newcastle, n’a pas joué ce match. Le milieu offensif est forfait pour la rencontre contre le PSG, lui qui devrait être éloigné des terrains pendant sept mois après avoir subi une rupture des ligaments croisés contre les Magpies.