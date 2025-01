Ce dimanche, le PSG avait à coeur de remporter son premier trophée de la saison face à l’AS Monaco à l’occasion du Trophée des Champions 2024. Et les Parisiens ont réussi leur objectif sur le gong.

Le PSG pouvait entamer parfaitement son année 2025 avec un titre. Opposé à l’AS Monaco dans le cadre de la 30e édition du Trophée des Champions, organisée au Qatar, le club parisien pouvait confirmer encore un peu plus sa mainmise sur la scène nationale en rapportant le titre à Paris. Pour cette rencontre qui se déroulait au stade 974 de Doha, Luis Enrique avait une nouvelle fois décidé d’évoluer sans véritable numéro 9 avec un trio offensif composé d’Ousmane Dembélé, Lee Kang-In et Désiré Doué, reléguant ainsi Bradley Barcola sur le banc.

Le résumé du match

Le PSG est très bien rentré dans son match. Rapidement, Désiré Doué s’est mis en évidence en profitant d’une erreur de relance de Philipp Köhn mais le portier monégasque s’est bien rattrapé pour détourner la lourde frappe de l’attaquant parisien sur sa transversale (8e). Bien dans leur match, les Parisiens ont continué à se procurer des situations dangereuses à l’image des deux actions individuelles d’Ousmane Dembélé mais une nouvelle fois Philipp Köhn s’est montré vigilant (21e, 23e). De son côté, Vitinha a tenté de trouver la faille de loin mais sa tentative a frôlé le poteau adverse après une courte combinaison sur coup-franc (30e). En face, l’ASM a été peu dangereuse mis à part sur une frappe de Maghnes Akliouche, bien repoussée par Gianluigi Donnarumma (40e). En fin de première période, c’était au tour de Lee Kang-In de se mettre en évidence mais le Sud-Coréen a vu sa première tentative lointaine être claquée en corner par Philipp Köhn (44e) puis a mis trop de puissance dans sa deuxième frappe dans la surface (45’+1). Malgré plusieurs occasions, le PSG a manqué de réalisme dans ce premier acte et a regagné les vestiaires avec ce score de parité (0-0).

En début de seconde période, l’AS Monaco a mis à contribution Gianluigi Donnarumma mais le portier italien est resté vigilant sur la frappe d’Eliesse Ben Seghir (53e) puis il a vu son poteau le sauver sur une frappe de Vanderson (55e). De son côté, le PSG a continué à enchaîner les occasions de but mais Philipp Köhn a sorti un grand match avec une belle sortie dans les pieds d’Ousmane Dembélé (52e) puis deux arrêts fantastiques face à Achraf Hakimi (74e) et Gonçalo Ramos (90’+1). Mais, à force de pousser, le PSG a été récompensé sur le gong. Sur une ultime contre-attaque menée par Senny Mayulu, Fabian Ruiz a servi au second poteau Ousmane Dembélé, qui n’avait plus qu’à conclure dans le but vide (1-0, 90’+1). Une victoire importante et méritée pour le PSG qui a dominé cette rencontre et qui lance son année 2025 avec un trophée.



Le fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Premier coup franc intéressant pour le PSG obtenu par Hakimi. Lee s’en charge et le cafouillage dans la surface adverse ne profite pas aux Parisiens.

9′ LA BARRE POUR LE PSG !!! Profitant d’une mauvaise passe de Köhn vers Kehrer, Doué intercepte le ballon et arme une frappe puissante détournée par le portier de l’ASM sur sa transversale.

10′ Les Parisiens sont bien rentrés dans leur match et arrivent à se sortir du pressing monégasque.

16′ Première intervention pour Donnarumma. Sur un centre à ras-de-terre de Vanderson, Minamino était proche de le reprendre mais le ballon passe devant lui puis Donnarumma se couche bien pour capter le ballon.

21′ Nouvelle occasion pour le PSG !!! Dembélé progresse balle au pied plein axe et finit par armer une frappe à l’entrée de la surface. Köhn se détend bien pour repousser la tentative.

23′ Une nouvelle fois Dembélé à l’oeuvre. Après une nouvelle action individuelle plein axe, le numéro 10 parisien réalise un une-deux avec Nuno Mendes puis tire une nouvelle fois mais cette fois-ci sans grand danger pour Köhn.

24′ Carton jaune pour Nuno Mendes après une faute d’anti-jeu.

30′ Après une combinaison courte sur coup-franc, Vitinha voit sa frappe lointaine passer tout près du poteau droit de Köhn.

32′ Nouvelle frappe de Vitinha, cette fois-ci captée par le portier monégasque.

40′ Donnarumma reste vigilant pour repousser une frappe d’Akliouche.

43′ Monaco termine mieux cette première période à l’image d’une nouvelle frappe signée Minamino mais captée par Donnarumma.

44′ La grosse frappe lointaine de Lee est claquée en corner par Köhn.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 Nouvelle frappe de Lee après une très belle combinaison sur corner avec Doué et J.Neves. Mais cette fois-ci, la frappe du Sud-Coréen n’est pas cadrée.

45’+2 C’est la pause au stade 974 de Doha avec un score nul et vierge entre le PSG et l’AS Monaco (0-0). Sérieux et appliqués, les Parisiens se sont procurés les meilleures situations avec notamment la barre trouvée par Doué.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

48′ Excellent retour défensif de Nuno Mendes.

51′ Bon retour de Marquinhos qui gêne Akliouche dans sa frappe.

52′ Sur une belle passe de Vitinha, Dembélé se présente face à Köhn mais le portier suisse sort parfaitement dans les pieds du Parisien.

53′ Donnarumma détourne une frappe de Ben Seghir. L’Italien reste vigilant.

54′ Sur un contre rapide mené par Hakimi, Dembélé est trouvé sur le côté gauche et sert Doué dans la surface. Mais la frappe de l’ancien Rennais manque de force.

55′ LE POTEAU POUR MONACO. Ça va d’un but à l’autre et après l’action parisienne Vanderson trouve le poteau de Donnarumma.

57′ Bien servi par Doué dans la surface, Hakimi voit sa frappe être détournée en corner par Caio Henrique alors que cela prenait le chemin du but. Ça s’accélère des deux côtés.

67′ Double changement au PSG. J.Neves et Lee cèdent leur place à F.Ruiz et Barcola.

72′ Nouveau changement au PSG. Ramos prend la place de Désiré Doué.

74′ QUELLE PARADE DE KOHN. Après un une-deux avec Dembélé dans la surface, Hakimi voit le portier suisse réaliser une parade de haut niveau.

80′ Dix minutes de jeu encore dans cette rencontre. On rappelle qu’en cas d’égalité les deux formations iront directement en séance de tirs au but.

87′ Carton jaune pour Barcola après une faute en retard sur Zakaria.

88′ Dernier changement pour le PSG. Mayulu prend la place de Zaïre-Emery.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+1 Köhn s’interpose devant Ramos, trouvé sur un centre au premier poteau !!!!

90’+2 BUTTTTTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DEMBELE. Sur un contre assassin, Ruiz sert au second poteau Dembélé, qui marque dans le but vide. À noter la passe dans le bon timing de Mayulu pour l’Espagnol.

90’+5 C’EST TERMINÉ. Sur le gong le PSG remporte le Trophée des Champions grâce à une réalisation d’Ousmane Dembélé à la 92e minute. Une victoire archi-méritée pour les Rouge & Bleu qui remportent leur 13e titre dans cette compétition.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Monaco

30e édition du Trophée des Champions – Stade : stade 974 (Doha) – Horaire : 17h30 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Willy Delajod – Cartons : Nuno Mendes (24e), Vanderson (35e), Barcola (87e)