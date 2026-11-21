Malgré la victoire ce samedi contre Nice (2-3), le PSG s’inquiète pour Désiré Doué, qui semble s’être gravement blessé au genou. Au PSG, on soupçonne une rupture du ligament croisé.

Une nouvelle fois buteur ce samedi après-midi lors de la victoire du PSG sur la pelouse de Nice lors de la onzième journée de Ligue 1 (2-3), Désiré Doué a dû quitter ses coéquipiers quelques minutes après son but qui a permis au club de la capitale de retourner la situation. Après avoir récupéré un ballon, il a eu un mauvais mouvement avec son genou avant de s’écrouler sur le terrain, se tenant le genou et criant de douleur. Évacué en pleurs sur une civière, le numéro 14 du PSG souffre très certainement d’une grave blessure au genou.

Il passera une IRM demain

Comme le rapporte RMC Sport, selon les premiers échos du club, l’inquiétude est de mise. Au PSG, on soupçonne une rupture du ligament croisé. Une IRM est prévue ce dimanche pour connaître avec précision sa blessure. Quelques semaines après la rupture du ligament croisé antérieur du genou droit de Khvicha Kvaratskhelia, le PSG perdrait un nouveau joueur majeur pour de très nombreux mois. Selon la gravité de la blessure de Désiré Doué, le PSG devrait s’activer sur le marché des transferts lors du mercato hivernal à venir, assure le média sportif.

Blessure très inquiétante pour Désiré Doué 😩🇫🇷



L'international français est touché au genou et cède sa place…#OGCNPSG pic.twitter.com/b2MiPvc1f9 — L1+ (@ligue1plus) November 21, 2026







