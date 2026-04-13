Szoboszlai avant Liverpool / PSG : « On est prêt à mourir sur le terrain »

Mercredi soir, Liverpool s’est incliné contre le PSG en quart de finale aller de la Ligue des champions. Dominik Szoboszlai assure que son équipe donnera tout sur le terrain demain.

Lors du quart de finale aller de la Ligue des champions, Liverpool a été totalement dominé par le PSG sur la pelouse du Parc des Princes et est reparti avec une défaite qui aurait pu être beaucoup plus lourde (2-0). Les Reds veulent croire en leur chance de retourner la situation devant leurs supporters demain soir à Anfield. Présent en conférence de presse d’avant-match, Dominik Szoboszlai assure que son équipe va tout donner contre les Parisiens et compte sur les supporters anglais pour les aider à retourner la situation.

Le match de demain

« On va donner notre meilleur, pendant, je l’espère, seulement 90 minutes, mais on est prêt à mourir sur le terrain et je parle au nom de toute l’équipe. On le veut vraiment. »

Anfield

« Anfield aura un gros impact demain. On l’a souvent vu cette saison et les saisons précédentes. On sait ce que ça fait de jouer pour Liverpool, jouer à Anfield devant ces supporters, on sait ce que ça fait. »

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Le PSG a un avantage sur le fait de ne pas avoir joué ce week-end ?

« Bien sûr, c’est différent. Quand ils peuvent se reposer entre les deux matchs, ça leur donne plus de temps pour récupérer, analyser le match et être prêts pour le match. Nous, après le match du PSG, on était déjà focus sur Fulham. Ça rend les choses différentes, mais c’est comme ça, on doit faire avec, et notre travail c’est de faire avec. »

Les différences entre le PSG d’aujourd’hui et celui d’il y a cinq ans ?

« C’est une équipe différente aujourd’hui. Ils ont des vedettes, mais pas forcément les mêmes qu’à l’époque de Kylian, Messi ou Neymar. Ils ont des joueurs aux attributs différents, dans un système différent. Il est très difficile de jouer contre eux aujourd’hui. Ils sont en pleine confiance. On est prêts même s’ils mènent deux zéro.«