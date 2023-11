Tabitha Chawinga et son rêve de disputer la Champions League

Pour le site officiel du Paris Saint-Germain, Tabitha Chawinga a évoqué l’entrée en lice des siennes en UWCL. Une compétition des plus particulières à ses yeux.

Les féminines du PSG vont enfin démarrer leur campagne européenne cette semaine. Les filles de Jocelyn Prêcheur se rendront, dans ce contexte, sur la pelouse de l’Ajax Amsterdam ce mercredi (21h00) pour le compte de la première journée de la phase de poule de Women’s Champions League. Une échéance sur laquelle est revenue Tabitha Chawinga sur le site officiel rouge et bleu. Et, le moindre que l’on puisse dire, c’est que l’attaquante a hâte d’en découdre.

À voir aussi : édito CS – que reproche exactement Luis Enrique à Kylian Mbappé

🗣️🇫🇷 I Didier Deschamps : "Laissez-le tranquille, n’en faites pas trop avec lui", à propos de Zaïre-Emery



Le titi parisien, Mbappé, Kolo Muani… La conférence de presse du sélectionneur des Bleus ➡️ https://t.co/uAsJAiQ61e pic.twitter.com/6fU30OXblC — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 13, 2023

Un véritable accomplissement pour Tabitha Chawinga

« Un accomplissement de jouer l’UWCL ? Oui, c’est une étape importante pour moi. C’était mon rêve et je pense que c’est celui de n’importe qu’elle joueuse. C’est donc une nouvelle étape qui est très importante pour moi. (…) C’est un bon groupe, c’est une bonne chose. Beaucoup de gens disent que c’est le groupe de la mort. Ça va être intéressant. Je pense qu’aucune mauvaise équipe ne dispute la Ligue des Champions et donc que toutes les équipes qui se sont qualifiées sont bonnes. Nous devons être prêtes pour affronter chacune de ces équipes. (…) Toute l’équipe est prête. Nous nous entrainons bien, tout le monde fait les efforts nécessaires et on a envie de disputer cette compétition. Maintenant, je pense qu’il est temps pour nous que cette phase de groupe commence. » »