Tait : « On a fait un grand match contre une grande équipe »

Buteur juste après le retour des vestiaires, Flavien Tait a permis à Rennes de se mettre à l’abri dès les premières minutes de la seconde période. Rennes est la première équipe à faire tomber le PSG cette saison en Ligue 1. Le milieu rennais est fier de son équipe et de la prestation de ses coéquipiers.

« On a fait un grand match contre une grande équipe. C’est ce genre de performance que l’on doit montrer à chaque match. On est les premiers à les faire tomber cette saison, salue Tait au micro de Prime Video. C’est aussi une grosse fierté. La victoire est magnifique. Aujourd’hui c’est une grosse performance parce que c’est le PSG en face avec des grands joueurs. On peut être fier de ce que l’on a fait. Cette victoire doit nous servir pour la suite. Maintenant, il faut rééditer ce genre de performance pour s’installer en haut. On marque juste avant et juste après la mi-temps, on ne peut pas espérer mieux. On a mieux défendu en seconde période, en première ils ont eu beaucoup d’occasions. Je pense que l’on aurait quand même pu marquer un ou deux buts de plus.«