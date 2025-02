Talk CS : 7-0 !! Pourquoi ce PSG n’a PLUS de LIMITE !!

Les barrages de Ligue des Champions n’auront été qu’une formalité pour le PSG. Au score cumulé, les hommes de Luis Enrique ont infligé un terrible 10-0 aux Brestois, et se hissent aisément en huitième de finale.

Après sa victoire 0-3 au Roudourou face au Stade Brestois en barrage aller de C1, le PSG s’est imposé 7-0 au Parc des Princes. Au-delà du résultat, c’est le contenu des matchs et la forme étincelante des Parisiens qui est à souligner. Ainsi, les limites de l’équipe de Luis Enrique semblent se réduire. A la veille du tirage au sort qui offrira au club de la capitale un huitième de finale face au FC Barcelone ou à Liverpool, nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives se sont retrouver afin d’évoquer ce Paris Saint-Germain en Ligue des Champions pour le dernier Talk CS. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.