Dans sa quête de renfort offensif en cette fin de mercato estival, le PSG semble avoir jeté son dévolu sur Ademola Lookman. Après la blessure de Gonçalo Ramos, le club de la capitale a-t-il raison de se concentrer sur un profil d’ailier plutôt qu’un attaquant de pointe ?

Depuis le début du mercato estival 2024 et le départ de Kylian Mbappé, le PSG est en quête de renfort offensif et a vu les pistes se multiplier. À deux semaines de la fermeture du marché des transferts, c’est le nom d’Ademola Lookman qui pointe le bout de son nez. Au lendemain de la blessure de Gonçalo Ramos, le besoin de se renforcer offensivement est encore plus présent, et le recrutement de l’attaquant nigérian est-il la bonne solution pour le PSG ? La question posée par nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane est l’objet du dernier Talk CS. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !