Le mercato avait commencé fort pour Paris au début du mois de juin. En bouclant les arrivées de Marco Asensio et de Manuel Ugarte en même temps, le Paris Saint-Germain fait deux recrutements importants ! L’Espagnol arrive libre et l’Uruguayen pour un montant de 60 millions d’euros. Est-ce que le début du mercato a été réussi avec ces deux recrues ? Le PSG signe-t-il deux grosses recrues ou deux paris ? Quelles ambitions avec un tel recrutement ?

Nos journalistes Jonathan Bensadoun, Elias Gerschel et Mehdi Houzirane – dans la nouvelle vidéo YouTube de Canal Supporters – débattent sur les deux recrues du Paris Saint-Germain : Marco Asensio et Manuel Ugarte. Le club a officialisé les arrivées de l’Espagnol et de l’Uruguayen, l’occasion de voir – ou revoir – ce Talk CS pour découvrir qui sont les joueurs, quelles perspectives d’avenir représente un tel recrutement, à quels postes vont-ils pouvoir prétendre ? Le nouveau numéro 11 des Rouge & Bleu, après plusieurs saisons comme remplaçant du Real Madrid sera-t-il un titulaire indiscutable ? Le numéro 4 parisien vaut-il les 60 millions d’euros dépensés par le club de la capitale pour sa clause libératoire, à seulement 22 ans et avec comme seule expérience, le Sporting Portugal ?

Une vidéo à retrouver ci-dessous, mais également sur notre chaîne YouTube. A noter que la vidéo a été tournée et montée le 5 juin 2023, avant l’officialisation de Luis Enrique et les révélations des rumeurs autour du Paris Saint-Germain du mois dernier.