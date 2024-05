Le PSG sera très bien représenté en Equipe de France pour l’Euro. Didier Deschamps va convoquer un total de cinq Parisiens, dont la très belle surprise Bradley Barcola.

Arrivé au PSG l’été dernier contre une somme de 50M€ en provenance de l’Olympique Lyonnais, Bradley Barcola est l’une des belles surprises de la saison des Rouge & Bleu. Après des débuts timides sous ses nouvelles couleurs, l’international espoir français a pris une autre dimension depuis le début d’année 2024 avec notamment des prestations remarquées en Ligue des champions face à la Real Sociedad et le FC Barcelone. Le numéro 29 parisien a parfaitement répondu aux attentes de Luis Enrique. Il reste notamment sur une performance majuscule contre l’OGC Nice (1-2) avec un but et une passe décisive. Des bonnes performances qui seront donc récompensées. Jamais appelé en Equipe de France A, l’ailier de 21 ans a été convoqué à la surprise générale par le sélectionneur Didier Deschamps pour l’Euro 2024, qui se déroulera cet été en Allemagne (14 juin – 14 juillet).

Reste à savoir si l'attaquant parisien peut s'imposer dans le onze des Bleus aux côtés de ses coéquipiers en club, Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé. Quel rôle occupera également Warren Zaïre-Emery, qui disputera sa première grande compétition internationale. C'est la question posée dans le dernier Talk CS et à laquelle ont tenté de répondre nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane. Retrouvez la vidéo en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et par le biais du lien ci-dessous.