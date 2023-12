À quelques jours de l’ouverture du mercato hivernal, le Paris Saint-Germain active ses dernières pistes et s’apprête à accueillir ses premières recrues. Mais quel serait le mercato idéal ?

Après une année mouvementée en résultats plus ou moins positifs, des arrivées et des départs, Canal Supporters sort son dernier Talk de l’année. Pour conclure cette belle année, projection sur les prochaines semaines et le mercato hivernal. Dans quelques jours, la période de transferts ouvrira ses portes et le PSG a prévenu, il sera actif sur le marché. Déjà engagé sur les dossiers de Gabriel Moscardo et Lucas Beraldo qui devraient devenir parisiens dans les prochaines heures, les dirigeants du club de la capitale recherchent encore à recruter cet hiver. Zoom sur les meilleures recrues pour le PSG.

Quelles seraient les meilleures recrues pour le PSG ? Les prochaines arrivées seront-elles suffisantes ? Quel poste est à renforcer en priorité ? Qu’est-ce que doit changer le PSG ?! Nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives – dans la dernière vidéo de Canal Supporters – reviennent sur ces questions.