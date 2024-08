Le PSG a impressionné au Parc des Princes face à Montpellier (6-0) et une question revient : À J-6 de la fin du mercato, Paris doit-il encore recruter ?!

Que ce samedi est doux pour les supporters parisiens. 10 buts en deux matchs, des révélations, du spectacle, du jeu, du plaisir… Ce début de championnat est une bouffé d’air frais pour les supporters parisiens ! Le Paris Saint-Germain enchaîne les cartons (4-1 contre Le Havre ; 6-0 contre Montpellier) et séduit fans comme observateurs. Entre les exploits de Barcola, l’adaptation express des nouvelles recrues et un collectif complet concerné, certains se demandent même s’il faut encore toucher à l’effectif à moins d’une semaine de la fin du mercato.

Retour sur cette rencontre avec l’analyse collective et individuelle parisienne. Doit-on déjà s’emballer ? Une victoire de Luis Enrique ? Le PSG doit-il encore recruter ? Ces questions posées par nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane font l’objet du dernier Talk CS. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !