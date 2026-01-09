Talk CS : Ce PSG INVINCIBLE met une CLIM à l’OM !!

Lors du Trophée des Champions, le PSG s’est imposé lors de la séance de tirs au but contre l’OM grâce à un Lucas Chevalier en feu, qui a arrêté deux penaltys (2-2, 4 t.a.b. à 1) et une réalisation à la dernière minute de Gonçalo Ramos.

Dans un match complètement fou, le PSG, qui avait ouvert le score par l’intermédiaire d’Ousmane Dembélé avant de voir Marseille revenir au score puis mener, a dû attendre les ultimes minutes pour égaliser grâce à l’inévitable Gonçalo Ramos ! Le club de la capitale remportera aisément la séance de tirs au but pour s’offrir le Trophée des Champions après une masterclass de Lucas Chevalier. L’international français a stoppé deux tentatives olympiennes, pendant que Ramos, Vitinha, Nuno Mendes et Désiré Doué ont tous réussis leur tentative.

Lucas Chevalier a rendu la confiance que lui a donnée le coach parisien avec un énorme match et une séance de tirs au but réussies. Le PSG entre encore un peu plus dans l’histoire avec un septième titre remporté en un an. Retour sur la clim parisienne et ce nouveau sacre XXL pour démarrer 2026 à retrouver sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !