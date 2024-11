Pour le compte de la quatrième journée de Ligue des Champions, le PSG s’est incliné (1-2) à domicile face à l’Atlético Madrid. Une défaite qui complique la qualification pour les seizième de finale.

Avant la rencontre entre le PSG et l’Atlético Madrid, Luis Enrique a déclaré en conférence de presse d’avant-match que le match ne serait pas décisif pour la suite. Cependant, après sa défaite face aux Colchoneros, le Paris Saint-Germain se retrouve 25e au classement avec 4 points en 4 matchs. Une situation qui pousse à la réflexion quant à la qualification en seizième de finale, quand on sait que le Bayern Munich et Manchester City se trouvent sur la route du PSG dans son parcours européen. Ainsi, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane se sont posé la question : Le PSG peut-il prendre la porte de la sortie en Ligue des Champions dès le premier tour ?! Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci dessous. Bon visionnage !