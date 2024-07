Arrivé au PSG durant l’été 2022, Fabian Ruiz n’a jamais réussi à s’imposer comme un titulaire indiscutable. Mais avec l’Espagne, lors de l’Euro 2024, on a l’impression que c’est un autre joueur.

Au PSG depuis deux ans, Fabian Ruiz a eu du mal à se montrer indispensable dans les équipes de départ de Christophe Galtier ou bien encore Luis Enrique. Doté d’un bon pied gauche et d’une bonne frappe de balle, il n’a jamais vraiment montré ses qualités avec le club de la capitale. Son jeu ne comportait pas assez de prise de risques, se contentant de passes latérales ou en arrière, sans jamais tenter quelque chose qui aurait pu apporter le danger dans la défense adverse. Sa deuxième partie de saison 2023-2024, qui l’a vu être titulaire lors des gros matches en championnat, en Ligue des champions et en finale de la Coupe de France, a été encourageante. Il a été convoqué par Luis De La Fuente pour disputer l’Euro 2024 avec l’Espagne. Et dans cette compétition, il a semblé être un tout autre joueur. Il a enchaîné les masterclass et a aidé la Roja à se qualifier pour la finale, durant laquelle elle affrontera l’Angleterre dimanche soir. Que se passe-t-il avec le numéro 8 du PSG ? Peut-il poursuivre sur sa lancée avec le club de la capitale ? Les dirigeants parisiens pourraient-ils surfer sur sa compétition pour le vendre à un bon prix ? Des questions autour desquelles ont débattu nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives dans le dernier Talk CS !

