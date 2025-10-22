Talk CS : Comment le PSG a ÉCRASÉ Leverkusen et continue son début de saison… PARFAIT !

A l’occasion de la troisième journée de C1, le PSG s’est imposé (2-7) sur la pelouse du Bayer Leverkusen. Une troisième victoire en autant de match dans la campagne européenne 2025 /2026 du club de la capitale qui vient ponctuer un début de saison parfait.

Après une saison 2024 /2025 historique, le Paris Saint-Germain était attendu au tournant. Pour un exercice 2025 /2026 sans préparation estivale et avec que très peu de repos pour le groupe de Luis Enrique, les premiers mois du PSG sont parfaits. En effet, outre l’accrochage au Vélodrome le lundi 22 septembre dernier, les Parisiens pointent à la deuxième marche au classement en Ligue 1 derrière l’Olympique de Marseille et à la première en Ligue des Champions. Le turnover semble parfaitement géré avec des titis parisiens et des habituels remplaçants qui ont tenu leur place à une période où l’infirmerie parisienne était comble. Aujourd’hui, Luis Enrique récupère petit à petit ses blessés et vient d’enregistrer une troisième victoire en autant de match de Ligue des Champions. Au lendemain de la large victoire (2-7) sur le terrain du Bayer Leverkusen, retrouvez la dernière vidéo Canal Supporters : Comment le PSG a ÉCRASÉ Leverkusen et continue son début de saison… PARFAIT !

Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !