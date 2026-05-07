Talk CS – Comment le PSG a ÉTEINT le Bayern et marque L’HISTOIRE DU FOOT ?!

Après avoir parfaitement contenu le Bayern Munich (1-1) à l’Allianz Arena, le PSG a validé son ticket pour une deuxième finale de Ligue des champions consécutive. Une performance inédite dans l’histoire du football français.

Après une demi-finale aller de Ligue des champions légendaire remportée par le PSG face au Bayern Munich (5-4), le club parisien a validé son ticket pour une deuxième finale de C1 consécutive avec un match nul à l’Allianz Arena (1-1). Combatif et héroïque sur le plan défensif, le PSG a montré d’autres vertus dans cette manche retour et confirme semaine après semaine son statut de meilleure équipe d’Europe. En contenant les offensifs bavarois, l’équipe de Luis Enrique a livré une belle performance défensive. Le 30 mai prochain, les Rouge & Bleu auront l’occasion de marquer l’histoire du football face à Arsenal, à Budapest. C’est le sujet du dernier Talk CS, qui est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !