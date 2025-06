Talk CS : Comment le PSG a fait le match PARFAIT pour rentrer dans la légende

Le PSG a remporté sa première Ligue des Champions ce 31 mai 2025 à Munich ! Quelle belle manière de finir la saison pour le club de la capitale, mais aussi pour Canal Supporters. En effet, pour le plus beau Talk de la saison est là.

L’histoire est désormais marquée sous les cieux parisiens. Le Paris Saint-Germain a remporté sa première Ligue des Champions en infligeant une sale défaite 5-0 à l’Inter Milan. C’est avec la manière que Luis Enrique et ses joueurs sont allé décrocher les étoiles. Pas de meilleure manière de finir sa saison pour le PSG et pas de meilleure manière pour Canal Supporters de finir son maratalk. Ainsi, Jonathan Bensadoun depuis Munich, Théodore Vives et Mehdi Houzirane se sont retrouver pour évoquer cette page de l’histoire du Paris Saint-Germain qui s’est écrite cette nuit à Munich. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters et par le biais du lien ci-dessous.