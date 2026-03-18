Talk CS
Image : Canal Supporters

Talk CS – Comment le PSG a RIDICULISÉ Chelsea ?! (PSG 8-2 Chelsea)

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 mars 2026

Le PSG a activé le mode patron pour réaliser une grosse performance sur la pelouse de Chelsea (3-0) et valider son ticket pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Le PSG est de retour. Après des semaines de doutes, le club parisien a réalisé une double confrontation éblouissante face à Chelsea dans ce huitième de finale de la Ligue des champions. Malgré le 5-2 du match aller, les Rouge & Bleu devaient se méfier d’un réveil des Blues. Mais l’efficacité parisienne a encore une fois été remarquable avec une victoire clinique sur le score de 3-0 à Stamford Bridge.

Avec un score cumulé de 8-2 sur les deux matchs, la formation de Luis Enrique a humilié l’équipe londonienne dans les grandes largeurs. Le dernier Talk CS revient sur cette performance parisienne à Londres. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum18 mars 2026

Articles similaires

PSG joie

Chelsea / PSG – La presse anglaise s’incline devant la prestation parisienne

18 mars 2026
Safonov

Chelsea / PSG – Marquinhos salue la performance de Matvey Safonov

18 mars 2026
Barcola

Examens ce mercredi pour Bradley Barcola

18 mars 2026
Barcola Kvaratskhelia

Chelsea / PSG – Les notes des Parisiens dans la presse

18 mars 2026
Bouton retour en haut de la page