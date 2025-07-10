Talk CS : Comment le PSG de Luis Enrique a humilié le Real Madrid de Mbappé !

Pour le compte des demi-finales de Coupe du Monde des Clubs, le PSG a terrassé le Real Madrid (4-0). Dans la continuité de leur année 2025, les hommes de Luis Enrique ont déroulé.

Les retrouvailles entre le PSG et Kylian Mbappé ont largement tournés en faveur du club de la capitale. Au bout de 24 minutes, les hommes de Luis Enrique menaient 3-0, et au terme de la rencontre, les champions d’Europe n’ont guère été inquiétés. Ainsi, à l’occasion du dernier Talk CS, nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane ont posé le sujet sur la table : Comment le PSG de Luis Enrique a humilié le Real Madrid de Mbappé ! Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.