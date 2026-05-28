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Talk CS – Comment le PSG peut BATTRE Arsenal et REMPORTER la LDC ?!

Photo de Murvin Armoogum Murvin Armoogum28 mai 2026

Ce samedi, le PSG peut entrer dans la légende en remportant sa deuxième Ligue des champions consécutive. Pour cela, l’équipe de Luis Enrique devra venir à bout d’Arsenal, champion d’Angleterre.

Le grand jour approche à grands pas. Ce samedi, le PSG peut entrer dans l’histoire du football. Tenant du titre, le club parisien peut remporter sa deuxième Ligue des champions d’affilée en s’imposant face à Arsenal à la Puskás Aréna de Budapest. Mais la tâche ne s’annonce pas facile face à la meilleure défense de la compétition. Cependant, les joueurs de Luis Enrique ont de nombreux arguments pour défendre leur titre, avec notamment une attaque de feu, une solide expérience des grands rendez-vous et un parcours XXL. Comment le PSG peut-il venir à bout des Londoniens, récents vainqueurs de la Premier League ?

Le dernier Talk CS revient sur les clés du PSG pour marquer l’histoire du football. La vidéo est disponible sur la chaîne YouTube Canal Supporters, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

Youtube : Canal Supporters Paris

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