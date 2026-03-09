Talk CS – Comment le PSG peut battre Chelsea ?! Nos 3 clés du match !

Ce mercredi (21h sur Canal +), le PSG reçoit sur sa pelouse Chelsea pour le compte des 1/8e de finale aller de la Ligue des Champions. Un match qui s’annonce tendu !

Cette année 2026 n’est pas de tout repos pour le PSG. Entre matchs poussifs, élimination en coupe de France, défaites surprises en Ligue 1, les Parisiens n’arrivent pas au top de leur confiance avant d’affronter Chelsea. Ce mercredi, au Parc des Princes, le champion d’Europe en titre voudra prendre une bonne option pour une qualification en 1/4 de finale, et devra faire face à une redoutable équipe londonienne. Les Blues de leur côté viennent (péniblement) d’éliminer Wrexham en Cup mais avaient impressionné quelques jours plus tôt en étrillant Aston Villa à l’extérieur (4-1).

Pour cet avant-match, le dernier Talk CS revient sur l’état de forme des deux équipes, les trois clés pour que le PSG remporte ce match aller, le onze idéal que devrait aligner Luis Enrique et bien sûr nos pronostics, sponsorisés par notre partenaire à l’année, Winamax.

