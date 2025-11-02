Talk CS – Comment le PSG peut battre le Bayern et rester invincible en LDC ?!

Ce mardi, le PSG retrouve la Ligue des champions avec un gros choc face au Bayern Munich au Parc des Princes. Une rencontre à haute altitude entre deux prétendants au titre.

Ce mardi soir, le PSG et le Bayern Munich vont s’affronter dans une belle affiche de Ligue des champions entre les deux premiers du classement général. Invincibles depuis le début de la saison avec quinze victoires en autant de rencontres disputées, les Bavarois se déplacent au Parc des Princes en grande forme, chez la dernière équipe qui les a battus (en quarts de finale de la Coupe du monde des clubs). Si l’équipe de Luis Enrique affiche un visage en demi-teinte en Ligue 1, elle reste intraitable en Ligue des champions depuis le début de saison. Le coach parisien peut notamment compter sur les retours de João Neves et Fabian Ruiz dans l’entrejeu, mais sera privé de son principal créateur, Désiré Doué. Quels sont les atouts qui peuvent permettre aux champions d’Europe d’être la première formation à faire tomber le Bayern Munich cette saison ? Nos pronostics et tous ces sujets sont abordés dans le dernier Talk Canal Supporters : Comment le PSG peut battre le Bayern et rester invincible en LDC ?!

