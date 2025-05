Talk CS : Comment le PSG peut battre l’Inter Milan et rentrer dans l’histoire !

Le PSG dispute ce samedi (21h sur M6 et Canal +) la finale de Ligue des Champions face à l’Inter Milan. Une rencontre qui sera le point culminant du Maratalk lancé par Canal Supporters, qui vous propose une nouvelle vidéo aujourd’hui.

Le Maratalk se poursuit sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris qui vous propose aujourd’hui une vidéo dans laquelle nos journalistes Jonathan Bensadoun et Théodore Vives se retrouvent pour le dernier avant-match de le saison… et pas n’importe lequel ! Dans ce talk spécial PSG – Inter Milan, retrouvez l’analyse, l’avant-match, le onze idéal, ou encore les pronostics. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous.

YouTube : Canal Supporters Paris