Talk CS : Comment le PSG peut réaliser le doublé en LDC (+ pronos Atalanta)

Le PSG fait son retour en Ligue des Champions ce mercredi à domicile avec pour ambition de conserver son sacre Européen.

C’est le retour du champion d’Europe en titre ! Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions en 2025, remet sa couronne en jeu ce mercredi au Parc des Princes en affrontant l’Atalanta (21h00). L’ambition des Parisiens est claire : faire un doublé légendaire dans la compétition reine, malgré un effectif réduit et un parcours complexe lors de la phase de ligue. Comment le PSG peut entrer dans l’histoire ? Quelles sont les solutions pour Luis Enrique ? Quelle équipe pour affronter l’Atalanta ? Nos pronostics et tous ces sujets sont abordés dans le dernier Talk CS avec nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives.



