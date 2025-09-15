Talk cs

Talk CS : Comment le PSG peut réaliser le doublé en LDC (+ pronos Atalanta)

Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 15 septembre 2025

Le PSG fait son retour en Ligue des Champions ce mercredi à domicile avec pour ambition de conserver son sacre Européen.

C’est le retour du champion d’Europe en titre ! Le Paris Saint-Germain, vainqueur de la Ligue des Champions en 2025, remet sa couronne en jeu ce mercredi au Parc des Princes en affrontant l’Atalanta (21h00). L’ambition des Parisiens est claire : faire un doublé légendaire dans la compétition reine, malgré un effectif réduit et un parcours complexe lors de la phase de ligue. Comment le PSG peut entrer dans l’histoire ? Quelles sont les solutions pour Luis Enrique ? Quelle équipe pour affronter l’Atalanta ? Nos pronostics et tous ces sujets sont abordés dans le dernier Talk CS avec nos journalistes Jonathan BensadounThéodore Vives.


Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !

Youtube : Canal Supporters Paris

Tags
Photo de Redaction Redaction Suivre sur Twitter 15 septembre 2025

Articles similaires

Lee kang in

PSG / Atalanta – Une décision attendue ce mardi pour Lee Kang-In

15 septembre 2025
Ligue des Champions Parc des Princes

PSG / Atalanta – Un arbitre suisse au sifflet

15 septembre 2025
Kvaratskhelia

PSG / Atalanta – Optimisme autour de Kvaratskhelia

15 septembre 2025
Barcola lens

Barcola sur ses objectifs : « Faire mieux que l’an dernier, plus de buts, plus de passes »

15 septembre 2025
Bouton retour en haut de la page