Talk CS : Comment le PSG va ROULER sur la Coupe du Monde des Clubs !

Le PSG a fait forte impression en s’imposant 4-0 face à l’Atlético Madrid pour son premier match de Coupe du Monde des Clubs. Les hommes de Luis Enrique on poursuivi sur leurs performances en 2025, et semblent désormais inarrêtables.

En 2025 le PSG a tout balayé sur son chemin en affrontant les plus grands d’Europe, de Liverpool à Arsenal en passant par l’Inter Milan. C’est ainsi que le club de la capitale a remporté sa première Ligue des Champions, et entame désormais la Coupe du Monde des Clubs. Cette nouvelle compétition a parfaitement été débutée avec un large succès (4-0) face à l’Atlético Madrid. Le Paris Saint-Germain est ainsi sur le chemin d’une année 2025 historique et inédite, en devenant le premier club a remporté sept trophées : Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, Ligue des Champions, Coupe du Monde des Clubs, Supercoupe de l’UEFA et coupe inter-continentale. L’occasion pour nos journalistes Jonathan Bensadoun, Théodore Vives et Mehdi Houzirane de se pencher sur une potentille victoire du PSG le 13 juillet prochain en finale de Coupe du Monde des Clubs. Le dernier Talk CS est à retrouver sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris ou par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !