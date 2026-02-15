Talk CS – Coup de gueule de Dembélé : Peut-il CHAMBOULER la saison du PSG ?!

Après la défaite du PSG contre Rennes vendredi soir, Ousmane Dembélé a poussé un coup de gueule. Ces mots peuvent-ils chambouler la saison du PSG ?

Au sortir de la défaite du PSG contre Rennes lors de la 22e journée de Ligue 1 (3-1), Ousmane Dembélé, seul buteur du match du côté des Rouge & Bleu, a poussé un coup de gueule en pointant du doigt certains comportements individualistes sur le terrain. Si on explique en interne que ce dossier a été réglé et qu’il est désormais clos, est-ce qu’il peut chambouler la saison du PSG, lui qui est en duel avec le RC Lens pour le titre de champion de France et qui rêve toujours de faire le back-to-back en Ligue des champions ?

Ce coup de gueule, c’est l’un des sujets du dernier Talk CS. Il sera aussi question du barrage aller de la Ligue des champions sur la pelouse de Monaco mardi soir avec le onze qui doit permettre au PSG de s’imposer contre les Monégasques. Jonathan Bensadoun a tenté de répondre à ces questions dans le dernier Talk CS. Une vidéo à retrouver en intégralité sur la chaîne YouTube Canal Supporters Paris, et par le biais du lien ci-dessous. Bon visionnage !



